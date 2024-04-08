Расторгуев прокомментировал перенос концертов «Любэ»

Народный артист РФ, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев высказался о переносе концертов коллектива. Его слова приводит aif.ru.

По словам музыканта, перенос выступлений связан с его болезнью.

«Артист приболел, такое случается и с ними. Поэтому перенос – обычное дело», – поделился Расторгуев.

Напомним, в начале апреля группа «Любэ» стала массово переносить концерты. Так, за несколько часов до начала шоу в Тюмени, оно был перенесено с 5 апреля на 29 мая. Выступление, запланированное в Мытищах 7 апреля, состоится 13 мая. Концерт в Красногорске перенесен с 10 апреля на 26 мая. При этом информация о переносе выступлений в других городах пока отсутствует.

Позднее в СМИ появились слухи о госпитализации лидера коллектива Николая Расторгуева. При этом концертный директор певца назвал сведения о госпитализации чушью.

Сегодня супруга Расторгуева Наталья заявила, что массовая отмена концертов группы «Любэ» в честь 35-летия коллектива связана со здоровьем артиста.