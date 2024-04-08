Продюсер раскрыл планы Пугачевой о туре по Европе

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов рассказал, что певица Алла Пугачева планирует гастрольный тур по всей Европе, передает «Абзац». По его словам, Примадонна сначала выступит с сольным концертом в Израиле, а затем отправится на Кипр. Продюсер выразил уверенность, что артистка ярко отметит свое 75-летие, так как всегда стремилась к роскоши и богатству.

Свое 75-летие она не хочет оставить без внимания. Она выпустит новый альбом в Израиле 15 апреля и позовет на юбилей своих друзей-иноагентов, чтобы устроить так называемый шабаш, — подчеркнул Дворцов.

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После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детьми. После отъезда из России и призыва ее внести в реестр иностранных агентов певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям, называя их «рабами».

1 марта Пугачева выпустила новый альбом после 16-летнего перерыва. В альбом «P.S.» вошли 20 песен, записанных на ее юбилейном концерте в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица представила новую песню после пятилетнего перерыва.