Звезда КВН рассказал о заработке на гастролях

Популярный российский юморист и телеведущий, участник команд КВН «Сборная Санкт-Петербурга» и «Сборная СССР» Дмитрий Хрусталев рассказал о заработке на первых гастролях. Подробности он раскрыл в выпуске шоу писателя Александра Цыпкина, доступном на YouTube.

© «Телеканал КЛЮЧ» / YouTube

«Мы ездили в первый раз по гастролям с КВН и за концерт получали по 60 долларов. Я за целый месяц получил 1100 долларов, из которых 100 потратил на такси из одного аэропорта в другой», — заявил он.

При этом Хрусталев не уточнил, когда именно состоялись первые гастроли артистов.

Звезда КВН признался, что полученных гонораров было достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым.

Ранее сообщалось, что Хрусталев впервые стал отцом. Об этом он объявил в ноябре 2023 года на премии «Золотой граммофон». Юморист сообщил, что 13 ноября у него родилась дочь. Другие подробности он при этом не озвучил.