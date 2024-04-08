Моргенштерна* раскритиковали за фото в военном подразделении в Израиле

Рэпера Алишера Моргенштерна* (признан в России иностранным агентом) раскритиковали за снимок, сделанный в израильском военном подразделении. Об этом сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!»

© Соцсети

Исполнитель прибыл в Израиль, откуда выложил в соцсети снимок из помещения со снаряжением. Сам Моргенштерн* был одет в шлем и бронежилет.

© Соцсети

Подписчики оказались возмущены снимком. Некоторые заявляли, что рэпер теперь стал для них врагом и напоминали о погибших в Секторе Газа палестинцах. Другие призывали Моргенштерна* «не ждать» и сразу вступить в армию Израиля.

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«Конкретно себя закопал», «Зря ты это сделал, очень зря», «Я тебя везде оправдывал, но здесь…» — писали комментаторы под публикацией.

Напомним, что Моргенштерн* получил гражданство Израиля еще в апреле 2022 года. Сперва он опубликовал фотографию нового паспорта в социальных сетях, однако позднее по неназванным причинам удалил пост.

* признан Минюстом России иностранным агентом