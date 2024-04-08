Кристину Асмус экстренно госпитализировали в Москве

Актрису Кристину Асмус госпитализировали. Об этом знаменитость рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Газета.Ru

«Сегодня я должна была выйти на сцену в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда". Но ночью у меня поднялась температура под 40 и меня госпитализировали... Сейчас мне лучше, но все еще в больнице», — написала Кристина в сторис. Super.ru

Артистка пожелала своим поклонникам здоровья. Кристина призвала их беречь себя. Врачи стабилизируют состояние звезды «Интернов» и ставят ей капельницы. runews24.ru