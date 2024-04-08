Семья Заворотнюк в гневе из-за слива информации из больницы

Только близкие знают, сколько скандалов и неприятностей пришлось пережить Анастасии Заворотнюк с начала момента ее болезни. Конечно, фигурировала в них не сама актриса, а третьи лица, которые постоянно норовили добыть информацию о звезде и рассказать ее народу. Сохранять конфиденциальность становилось все тяжелее и тяжелее. Даже больница, в которой проходила лечение актриса, уже не могла гарантировать безопасность передачи данных.

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В 2019 году произошел громкий скандал с участием анонимного источника, который заявлял, что узнал от врача данной клиники о «смерти» звезды. Безусловно, такие лживые сплетни семья проигнорировать не могла и вышла на связь с публикой через запасной аккаунт Насти в сети, чтобы раз и навсегда расставить точки над «i»: Настя борется за жизнь и то, что было сказано выше некими лицами — полная чушь.

«Мы передадим этот скрин в клинику, на которую ссылается «осведомленный источник». Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости. У клиники прекрасная репутация, и вряд ли кому-то нечистоплотному позволят безнаказанно ее пятнать», — высказались родные люди артистки в те дни.

К счастью, у семьи есть достаточное количество верных и честных поклонников, которые искренне переживают за здоровье Заворотнюк и верят в ее исцеление.