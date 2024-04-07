Боня получила роскошный подарок от тайного поклонника

Телеведущая и модель Виктория Боня после расставания с молодым возлюбленным Русланом Гасановым не обделена мужским вниманием. Недавно знаменитость вернулась в Москву и намекнула, что у нее появился тайный поклонник.

В личном блоге Виктория Боня показала роскошный подарок от ухажера. На опубликованных фото и видео можно увидеть большую корзину цветов. Телеведущая пришла в восторг от такого презента, поскольку ее желания были услышаны.

«Пришла домой, а тут цветы. Только не понимаю, от кого, но безумно красиво и очень приятно. Я буквально позавчера думала: „Я в Москве, и почему-то никто даже цветы не прислал“», — написала модель.

Подписчики Виктории Бони сразу предположили, что цветы прислал ее экс-возлюбленный Руслан Гасанов, однако знаменитость опровергла слухи.

«Нет, это не бывший. Мы не вместе и цветы он мне не дарит. Это кто-то другой, но он не признается. Но все равно спасибо!» — рассказала Виктория Боня.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Боня пожаловалась на одиночество и призналась, что не может встретить любовь, так как мужчины начинают ломаться рядом с ней.