СМИ: В бывшем клубе «Мутабор» прошла первая с декабря 2023 года вечеринка

В бывшем клубе «Мутабор», где в декабре 2023 года состоялась скандальная «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, прошло первое мероприятие, сообщает Telegram-канал Shot.

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Ранее стало известно, что столичный клуб Mutabor сменил название на ARMA. По данным СМИ, прошедшая вечеринка была приурочена к девятилетию музыкального лейбла System.

Мероприятие посетило около 1000 человек. Всем гостям на входе заклеивали камеры, охранники обыскивали всех посетителей, отбирая у них воду, еду и косметику. Оплатить билет на вход и пополнить депозитную карту можно было только наличными, отмечает Shot.

Работа клуба «Мутабор» была приостановлена с 27 декабря на 90 суток. Владеющую маркой «Мутабор» компанию «Арт центр» признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».