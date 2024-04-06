Лоза порассуждал о культурном уровне представителей отечественного шоу-бизнеса

Юрий Лоза высказался об уровне культуры представителей отечественной эстрады. Он считает, что особых изменений в этой сфере не произошло. Не стоит идеализировать артистов, даже очень талантливых. Они такие же люди, как и все, и талант вовсе не подразумевает высокое достоинство и хорошее воспитание.Об этом пишет teleprogramma.pro

«Артисты такие же люди, как все остальные. Когда мы это поймем, перестанем удивляться. Если кто-то думает, что вместе с голосом артисту достались еще и доброта, честность, порядочность и все остальное, то он часто ошибается, потому что иногда голос приходит один. Без сопровождения, так сказать», — считает музыкант.

Ранее композитор Юрий Лоза отреагировал на пьяную выходку актера Никиты Кологривого в одном из баров Новосибирска. 70-летний автор хита «Плот» считает, что звезду «Слова пацана» нужно серьезно наказать.

По его словам, никому нельзя давать «распоясываться», вне зависимости от популярности и любви публики. Композитор добавил, что с артистов спрос больше, и известному человеку непозволительно так себя вести.