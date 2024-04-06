Шаляпин объяснил, почему написал завещание
Прохор Шаляпин поделился деталями своего завещания. Этот документ певец оформил, чтобы не было вопросов по поводу наследства.
Прохор хочет исключить своего двоюродного брата по линии матери из списка наследников из-за давнего конфликта.
Конфликт в семье Шаляпина начался еще много лет назад. После смерти бабушки и дедушки Прохора их сын и дядя артиста приватизировал родительскую квартиру и продал ее, не отдав положенную сумму сестре, маме певца. Об этом пишут Дни.ру.
Прохор Шаляпин решил подстраховаться и оформил завещание так, чтобы никто из семьи дяди не мог воспользоваться остающимся после него имуществом.
Шаляпин заявил, что участники вечеринки Ивлеевой ходили с поклонами к олигархам
Недавно Прохор Шаляпин получил в наследство недвижимость. Бабушка его друга завещала артисту половину квартиры в 400 «квадратов» в Сочи.