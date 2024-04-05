Мадонна резко ответила подавшим на нее в суд фанатам

Американская певица Мадонна через своих адвокатов резко ответила фанатам, подавшим на нее в суд из-за позднего начала концерта, прошедшего 13 декабря 2023 года в Нью-Йорке. Судебные документы цитирует Daily Mail.

© Газета.Ru

Поклонники 65-летней звезды Майкл Феллоуз и Джонатан Хэдден решили судиться с ней из-за того, что артистка задержала шоу на три часа. Они обвиняют ее в недобросовестной рекламе и введении в заблуждение, а также жалуются, что из-за позднего начала шоу зрители столкнулись с недостатком общественного транспорта и завышенными ценами на такси.

Адвокаты Мадонны в ответ подали прошение об отклонении иска.

«Ни один разумный посетитель концерта и точно ни один фанат Мадонны не будут ожидать, что главное шоу на большой площадке начнется во время, указанное в билете. Фанаты получили то, за что заплатили: большое. качественное шоу поп-королевы», — написали они в прошении.

Адвокаты также указали, что у себя на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Хэдден после концерта называл шоу невероятным и честью для Нью-Йорка, что доказывает: его ожидания были превзойдены или удовлетворены.

Накануне Мадонна публично унизила поклонника в инвалидном кресле на своем концерте. Она спросила у фаната, почему он не танцует.