Джоли выдвинула новое обвинение против Брэда Питта

Адвокаты актрисы Анджелины Джоли выдвинули новое обвинение против ее бывшего мужа Брэда Питта. На этот раз звезду «Бойцовского клуба» обвиняют в физическом насилии в отношении актрисы, передает Daily Mail.

По данным инсайдера, Питт поднимал руку на членов семьи и до скандального случая в частном самолете, ставшего официальной причиной их развода. Тогда, по словам Джоли, Питт ударил их 15-летнего сына Мэддокса.

В то время как история физического насилия Питта над Джоли началась задолго до того, как в сентябре 2016 года семья совершила перелет на самолете из Франции в Лос-Анджелес, этот рейс стал первым случаем, когда он обратил свое физическое насилие и на детей, — сообщил источник таблоида.

Уточняется, что иск поступил в суд в рамках тяжбы звезд вокруг семейной винодельни. По словам инсайдера, Джоли все это время молчала, так как не хотела «выносить сор из избы». Однако, по ее словам, Питт сам спровоцировал разбирательство вокруг винодельни, и ей необходимо защищаться.

Ранее Питт решил отказаться от совместной опеки над детьми в пользу бывшей супруги. Звезда «Бойцовского клуба» хотел достичь соглашения о разделении между ним и Джоли ответственности за воспитание детей в формате 50/50. Однако, утверждает инсайдер, недавно Питт все же решил отказаться от своей идеи. Таким образом, судебная тяжба между голливудскими актерами может закончиться уже летом этого года.