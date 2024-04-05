Журналистка Ксения Собчак заработала на ресторанном бизнесе 6,9 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

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Ксения Собчак занимается не только медиаменеджментом, но еще и владеет ресторанами. Так, в конце 2020 года журналистка совместно с ресторатором Борисом Зарьковым открыла свой первый ресторан SHE на Большой Никитской.

Согласно открытым данным, в 2023 году ООО «ГАВАНЬ», которое является юрлицом ресторана и принадлежит Собчак, заработало 238,8 миллионов рублей. Расходы составили 231,9 миллиона рублей. При этом чистая прибыль ресторана составила 6,9 миллионов рублей.

Отметим, что годом ранее ООО «ГАВАНЬ» заработало гораздо больше — 24,5 миллиона рублей чистой прибыли.

Напомним, в июле 2023 года Ксения Собчак рассказывала об открытии ресторана в Санкт-Петербурге. Заведение под названием «Ветер» она создала совместно с бренд-шефом Владимиром Чистяковым и ресторатором Антоном Пинским.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак похудела и отказалась от широкой одежды.