Журналистка Ксения Собчак заработала на ресторанном бизнесе 6,9 млн рублей
Журналистка Ксения Собчак заработала на ресторанном бизнесе 6,9 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.
Ксения Собчак занимается не только медиаменеджментом, но еще и владеет ресторанами. Так, в конце 2020 года журналистка совместно с ресторатором Борисом Зарьковым открыла свой первый ресторан SHE на Большой Никитской.
Согласно открытым данным, в 2023 году ООО «ГАВАНЬ», которое является юрлицом ресторана и принадлежит Собчак, заработало 238,8 миллионов рублей. Расходы составили 231,9 миллиона рублей. При этом чистая прибыль ресторана составила 6,9 миллионов рублей.
Отметим, что годом ранее ООО «ГАВАНЬ» заработало гораздо больше — 24,5 миллиона рублей чистой прибыли.
Напомним, в июле 2023 года Ксения Собчак рассказывала об открытии ресторана в Санкт-Петербурге. Заведение под названием «Ветер» она создала совместно с бренд-шефом Владимиром Чистяковым и ресторатором Антоном Пинским.
Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак похудела и отказалась от широкой одежды.