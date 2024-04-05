Собчак оценила эротичные фото Моргенштерна

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала снимки российского рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), на которых молодой человек полностью обнажен. Она оставила свой комментарий под соответствующим постом музыканта в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Красиво, — написала Собчак.

Фолловеры рэпера также начали активно комментировать фотографии. Одна из подписчиц сравнила его с Джокером с бешеной харизмой, наглостью самоуверенностью и добрым сердцем.

После этой фотосессии у половины России будет ощущение, что они побывали в постели с Алишером, - добавила девушка.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что Моргенштерн не возвращается в Россию, поскольку опасается, что в его отношении могут быть не совсем законные действия. Так он прокомментировал заявление главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о том, что решение не приезжать в РФ — это личный выбор Моргенштерна. По словам юриста, имеет значение негативное отношение к рэперу со стороны общественников.

До этого продюсер Павел Рудченко предположил, что после изгнания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) рэпер может последовать примеру актера Алексея Панина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и попытаться обосноваться в США.