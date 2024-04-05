Администратор "Любэ" ответила на информацию о госпитализации Расторгуева

Администратор группы «Любэ» Ирина Масленникова опровергла сообщения о госпитализации лидера коллектива Николая Расторгуева. Ее слова приводит «РИА Новости».

«Нет, кто вам такое сказал? Все нормально у нас», — ответила на соответствующий вопрос Масленникова.

Также с опровержением выступил концертный директор Расторгуева.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Расторгуева в одну из московских больниц. Указывалось, что причиной стали проблемы с сердцем у лидера «Любэ».