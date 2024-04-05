Эвелина Бледанс ответила на вопрос об эмиграции

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась в беседе с NEWS.ru, что не хочет переезжать из России.

Бледанс объяснила, что не готова жить в другой стране. Ей нравится Россия. Она назвала ее своей родиной.

«Вроде все там хорошо, но душа моя здесь, и работа моя здесь, и мое благотворительное дело тоже здесь. Поэтому мне не хочется», — поделилась артистка.

Бледанс также рассказала, что не заметила проявлений русофобии в Израиле, где проживает ее брат. Она призналась, что сейчас волновалась за родственника в связи с обострением конфликта между Израилем и Палестиной.

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