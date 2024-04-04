Сябитова объяснила, почему мужчины изменяют

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что мужчины изменяют по зову природы
Телеведущая Роза Сябитова заявила, что мужчинам «по своей программе» нужно иметь как можно больше женщин ради продолжения рода. Ее слова передает издание Teleprogramma.pro.
«Детей должно быть много, а мужчины изменяют по зову природы. Такова данность: природная и социальная», — заявила сваха.
При этом Сябитова призналась, что мужчина может контролировать свои потребности и должен быть избирательным. Она считает, что верность избранника во многом зависит от женщины.
«Если мужчине будет хорошо дома, и он будет удовлетворен эмоционально, сексуально, то ему не надо будет смотреть на сторону», — подчеркнула ведущая программы «Давай поженимся!»
Сябитова подчеркнула, что передает по наследству от бабушек подобные «истины». Она добавила, что «мужчина по своей сути не изменился вообще» с тех пор.
Недавно Сябитова заявила, что мужчина стал для нее предметом роскоши. Она призналась, что стала забывать о своей интимной жизни после рождения внучки. Она уточнила, что относится к той категории женщин, которые привыкли быть одни.
Ранее актер Владимир Селиванов сообщил, что у него родился сын Кирилл.