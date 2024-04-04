Сябитова объяснила, почему мужчины изменяют

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что мужчинам «по своей программе» нужно иметь как можно больше женщин ради продолжения рода. Ее слова передает издание Teleprogramma.pro.

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«Детей должно быть много, а мужчины изменяют по зову природы. Такова данность: природная и социальная», — заявила сваха.

При этом Сябитова призналась, что мужчина может контролировать свои потребности и должен быть избирательным. Она считает, что верность избранника во многом зависит от женщины.

«Если мужчине будет хорошо дома, и он будет удовлетворен эмоционально, сексуально, то ему не надо будет смотреть на сторону», — подчеркнула ведущая программы «Давай поженимся!»

Сябитова подчеркнула, что передает по наследству от бабушек подобные «истины». Она добавила, что «мужчина по своей сути не изменился вообще» с тех пор.

Недавно Сябитова заявила, что мужчина стал для нее предметом роскоши. Она призналась, что стала забывать о своей интимной жизни после рождения внучки. Она уточнила, что относится к той категории женщин, которые привыкли быть одни.

Ранее актер Владимир Селиванов сообщил, что у него родился сын Кирилл.