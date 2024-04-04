Ксения Собчак оценила обнаженное тело Моргенштерна*

Музыкант на фото предстал полностью голым.

Рэпер Моргенштерн* опубликовал в соцсети серию откровенных снимков. На них музыкант предстал полностью голым, расположившись на кровати. Певец выбрал позу, прикрывающую гениталии и открывающую обзор на фигуру и татуировки.

«Проснулся, улыбнулся», — подписал публикацию Алишер.

Среди тех, кто оценил кадры, оказалась и журналистка Ксения Собчак, которая лаконично, но однозначно прокомментировала фотосессию.