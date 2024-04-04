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Ксения Собчак оценила обнаженное тело Моргенштерна*

Музыкант на фото предстал полностью голым.

Ксения Собчак оценила обнаженное тело Моргенштерна*
© WomanHit.ru

Рэпер Моргенштерн* опубликовал в соцсети серию откровенных снимков. На них музыкант предстал полностью голым, расположившись на кровати. Певец выбрал позу, прикрывающую гениталии и открывающую обзор на фигуру и татуировки.

«Проснулся, улыбнулся», — подписал публикацию Алишер.

Среди тех, кто оценил кадры, оказалась и журналистка Ксения Собчак, которая лаконично, но однозначно прокомментировала фотосессию.

«Красиво», — написала замужняя телеведущая. * — признан иноагентом на территории РФ
Шоу-бизнес
Ксения Собчак
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