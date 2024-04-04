«Пикник» объявил новую дату концерта в Москве после теракта в «Крокусе»

Группа «Пикник» анонсировала новую дату проведения мартовского концерта, который не состоялся в Москве из-за террористической атаки. Газета.Ru

«1 июня проведем концерт в «Live Арена» в Москве. Спасибо всем тем, кто был с нами 27 марта в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге на вечере памяти пострадавших от теракта. То, что мы пережили и переживаем, - это наша общая боль. Но никто и ничто не сможет сломать культуру, терапия музыкой - это то, что сейчас необходимо всем нам. Если у вас есть билеты на 22 или 23 марта, они действительны на новую дату», - говорится в сообщении. ТАСС

В результате теракта в концертном зале пострадали более 550 человек, установлены личности 134 погибших из 144. Российская газета