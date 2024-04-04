Похороны звезды «Дома-2» обернулись скандалом

Друзья и родные проводили звезду "Дома-2" Либерж Кпадону в последний путь. Женщину кремировали в Королеве. Проститься с ней приехали воспитанники "Дома-2". Вот только траурная церемония обернулась грандиозным скандалом.

© Кадр программы "Дом-2"

Публика обратила внимание на странное поведение скорбящих, пишет «Комсомольская правда».

"Спасибо, хоть шампанское не открыли в кадр. Дима Дмитренко, который называет себя другом Либерж, заселфился в катафалке рядом с гробом. И поставил геотег "крематорий"... Это даже похлеще, чем пожелания мягких облачков и грустные смайлики под постами об этом событии…" - пишут обыватели.

Другие обратили внимание на то, что друзья усопшей делали после похорон.

"Счастливое фото после похорон. Отвратительно смотреть на них", - возмутился народ. "Это еще гроб закрытый... А так, наверное, каждый бы с ней селфи сделал", "Как такое в голову может прийти - сделать селфи в катафалке?", - пишут третьи.

Ранее "СП" писала, что тело Либерж Кпадону 41 день пролежало на полу в квартире, пока соседи не почувствовали характерный запах.