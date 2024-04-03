Noize MC в третий раз оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы назначил известному под псевдонимом Noize MC рэп-исполнителю Ивану Алексееву (признан в РФ иноагентом) штраф в размере 50 тыс. рублей за отказ указать статус иноагента в соцсетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Алексеева Ивана Александровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом). Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей", - сказали в пресс-службе.

В ноябре 2023 года Кузьминский суд Москвы признал Алексеева виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. В июне 2023 года суд оштрафовал Алексеева на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в двух постах в соцсети "ВКонтакте".

Если в течение года человека дважды штрафуют за нарушение правил иноагнета, то правоохранители получают основание для возбуждения в отношении него уголовного дела о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Санкция этой статьи предусматривает наказание от 300 тыс. рублей штрафа до двух лет реального лишения свободы.