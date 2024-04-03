Виктория Боня показала фигуру в купальнике и раскрыла свой вес после похудения

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала фигуру в откровенном виде и раскрыла свой вес после похудения. Соответствующая история появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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В размещенном видео 44-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» предстала напротив зеркала в голубом раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с низкой посадкой. Кроме того, на голове звезды была специальная шапочка для бани. При этом она продемонстрировала тело с кубиками пресса.