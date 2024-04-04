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Компания певца Киркорова заработала почти 200 млн рублей, несмотря на скандал

Выручка компании «ФК Продакшн» певца Филиппа Киркорова составила 195 млн рублей, несмотря на «отмену» артиста после скандальной вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Киркоров увеличил свои доходы после «голой» вечеринки
© Газета.Ru

Чистая прибыль у бизнеса артиста выросла на 1 тыс. процентов в 2023 году. Отмечается, что «ФК Продакшн» занимается выпуском песен и клипов, а также через нее Киркоров получает гонорары за выступления.

В конце декабря Киркоров попал в скандал после участия в «голой» вечеринке. Позднее он извинился, однако все равно столкнулся с негласным запретом и отменой эфиров. В феврале исполнитель съездил в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными и вручил им подарки. Также он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

16 февраля стало известно, что Киркоров сохранил за собой место в жюри «Маски». В новых выпусках артист сменил образ: отказался от пестрых нарядов со стразами и выбрал более строгий черный костюм. Также Киркоров надел черный парик и очки для зрения.

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