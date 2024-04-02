Пластический хирург рассказал о всех операциях Пугачевой

Пластический хирург Иван Володченков рассказал о неудачной операции певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводит kp.ru.

Эксперт заявил, что 74-летняя Алла Пугачева выглядит достаточно хорошо для своего возраста благодаря омоложению лица. По мнению хирурга, артистка делала операции на все зоны неоднократно. Иван Володченков считает, что последняя подтяжка лица певицы была неудачной.

«При последней подтяжке либо были задеты щечные ветви лицевого нерва, либо это уже пошли атрофические изменения щечных ветвей лицевого нерва, которые замедляют или делают не совсем корректной мышечную работу», — заявил Володченков.

Эксперт также отметил, что на недавнем фото Пугачевой «линия нижней челюсти проходит на разных уровнях». Кроме того, хирург утверждает, что у знаменитости деформирована ушная раковина. По его словам, это свидетельствует о том, что артистка делала подтяжку лица минимум три раза. Володченков также предположил, что у знаменитости было две или три круговые блефаропластики.

На прошлой неделе Генпрокуратура РФ направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Это подтверждает документ, который опубликовал известный по доносам на звезд активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале.

Позже Депутат Государственной думы Сергей Соловьев заявил, что Алла Пугачева получит статус иностранного агента при законных на это основаниях. При этом политик отметил, что на данный момент пока рано говорить о сроках этого решения.

Ранее 42-летняя звезда «Ворониных» показала морщины и седые волосы.