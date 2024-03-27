Началась процедура признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом в среду, 27 марта, сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

— Прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца, всем хорошего дня, — написал он в своем Telegram-канале.

В начале марта активисты ФПБК совместно с главой организации уже требовали признать Примадонну иностранным агентом из-за слов о том, «что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

В свою очередь музыкант, композитор и продюсер Михаил Гребенщиков в интервью рассказал о своем знакомстве с Аллой Пугачевой и назвал причину, по которой общественность спустя время может простить певицу.

Музыкант и композитор Стас Намин прокомментировал решение Аллы Пугачевой покинуть Россию после начала спецоперации и отметил, что в этом поступке есть человеческий фактор. Он заявил, что певица является искренним человеком, который не заслужил такого большого количества слухов по поводу своего отъезда.