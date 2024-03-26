Галкин* сравнил себя с Иисусом Христом на концерте в Израиле

47-летний юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на последнем концерте в израильском городе Реховот сравнил себя с Иисусом Христом, пишет Telegram-канал SHOT. Комик пошутил, что находится в возрасте Иисуса, до которого тот бы дожил, если бы «вовремя эмигрировал».

Мне 47 лет. Я еще успешный, пока адекватный. 47- это удачный возраст. В принципе, 47 — это возраст Христа, если бы он вовремя эмигрировал, — сказал со сцены Галкин.

Ранее сообщалось, что Галкин не отменил свои юмористические гастроли, несмотря на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и последовавшую за этим всеобщую скорбь. Телеведущий отправился с туром по Израилю, дав концерты с 20 по 25 марта. На своих выступлениях он шутил про кривые ноги Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и их отмену после «голой вечеринки».

Комик попытался включить в свою юмористическую программу современные тренды, например обсудил «Дымок» музыканта Ицыка Цыпера. Теракт в «Крокусе» на выступлениях затронут не был.

Ранее зрители раскритиковали Аллу Пугачеву за молчание о теракте в зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Они обратили внимание на тот факт, что певица ведет активную деятельность в соцсетях и часто комментирует различные события, а в этом случае ничего не сказала. Подписчики Пугачевой подчеркивают, что в соцсетях многие артисты выражают слова сочувствия родным пострадавших и погибших, а также анонсируют благотворительные акции.