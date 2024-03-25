Галкина* обвинили в неискренности после слов о пострадавших в теракте

Юмориста и актера Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) раскритиковали за публикацию про пострадавших в теракте в концертном комплексе «Крокус Сити Холл». Комментарии появились под постом артиста в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Максим Галкин опубликовал фотографию горевшего «Крокус Сити Холла». Под снимком юморист написал слова поддержки пострадавшим при теракте. Он также пожелал им и их семьям «сил справиться с этой бедой». Однако в отличие от других знаменитостей актер не закрыл комментарии. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что Галкин сделал это намеренно, чтобы ненавистники России могли позлорадствовать над трагедией.

«Максим, зачем вы разжигаете ненависть? Нормальные люди выражают соболезнования и отключают комментарии», «Видимо, эта грязь — бальзам для него», «Галкин, не верю!», «Закрой комменты, шут гороховый. Зачем ты это делаешь?», «Галкин наслаждается комментариями, все как он любит, потоки грязи и лжи на Россию», — писали интернет-пользователи.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением рок-группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Сбер и Российский Красный Крест открыли благотворительный счет для помощи пострадавшим и их семьям во время теракта в «Крокус Сити Холле». Некоторые звезды сделали переводы в фонд. В их числе Инстасамка, Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Антон Пинский, Егор Крид и другие.