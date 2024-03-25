Канье Уэст захотел отомстить Ким Кардашьян с помощью новой жены

Американский рэпер Канье Уэст захотел отомстить телезвезде Ким Кардашьян с помощью новой жены, дизайнера Бьянки Цензори. Об этом пишет The Sun.

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По словам анонимных инсайдеров, 46-летний музыкант в восторге от успеха бренда Skims, который принадлежит его бывшей супруге, так что запланировал создать собственную компанию по производству нижнего белья. Но при этом он хочет сделать это «более рискованно и сексуально», чтобы обогнать предпринимательницу в продажах.

«Вот почему он выставляет Бьянку напоказ в этих откровенных нарядах. Она его муза. Он думает, что она сможет таким образом продемонстрировать его бренд и все коллекции будут распроданы», — пояснили источники.

В ноябре 2023 года сообщалось, что дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста Норт захотела завладеть бизнесом родителей. Журналисты поинтересовались у девочки, кем она хочет стать в будущем. Она ответила, что планировала быть боксером, но потом передумала.