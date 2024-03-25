Бузова пожертвовала 2 млн рублей пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову глубоко шокировала трагедия, произошедшая 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Артистка перевела на помощь семьям погибших и пострадавшим в теракте два миллиона рублей.

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«Только что перевела деньги на помощь пострадавшим в этом зверском теракте», - написала Ольга в своем Telegram-канале.

Она также прикрепила платежное поручение, в котором указана сумма и получатель – Российский Красный крест.

«Если у вас есть возможность помочь, то сделайте пожалуйста это тоже», - призвала 38-летняя телеведущая, добавив, что любая сумма важна.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошел теракт. По предварительным данным, в результате трагедии погибли 137 человек, в том числе трое детей, более 180 пострадали.

Ранее Ольга Бузова пожелала здоровья всем пострадавшим в теракте и призналась, что не смогла сдержать слез. Она поблагодарила спасателей, медиков, а также простых людей, пришедших сдать кровь для раненых.