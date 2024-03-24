Валерия и Пригожин поучаствуют в сборе средств для пострадавших

Валерия и Иосиф Пригожин почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Супруги возложили цветы к стихийному мемориалу. Как сообщает РИА Новости, певица сообщила журналистами что они перечислят деньги для помощи пострадавшим и семьям погибших.

Продюсер подчеркнул, что пожертвования важны и нужны, но следует смотреть на проблему шире. Следует усилить безопасность в местах где собирается большое количество людей.

Также Пригожин выразил удивление, почему отмалчиваются звезды мирового масштаба.

«Еще один момент. Мне хочется обратиться, не знаю услышат меня или нет, все артисты всего мира, самые большие звезды, почему они на сегодняшний день молчат?» - задал вопрос Пригожин.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал теракт, который произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле». По его словам, задержанные террористы заслуживают самого жестокого наказания.