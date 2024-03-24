Лазарев перенес концерт из-за теракта в «Крокусе»

Сергей Лазарев в личном блоге сообщил, что переносит свой концерт в Кондопоге в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холл».

«Все подробности позже. Берегите друг друга!» - написал певец.

Мероприятие было запланировано на 24 апреля. О дате перенесенного концерта будет сообщено позднее, информирует gazeta.ru.

Также многие российские артисты сообщили об отмене или переносе своих концертов в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Среди них Полина Гагарина, , Любовь Успенская, Егор Крид, Сергей Жуков, Юлия Паршута, Mary Gu. В своих социальных сетях звезды также выразили соболезнования родным и близким погибших.