Жасмин, T-Killah и их команды сдали кровь для пострадавших в теракте

Трагедия в «Крокусе» сплотила россиян. Многие стараются оказать посильную помощь.Люди, в частности, сдают кровь для пострадавших. В том числе певица Жасмин и другие российские артисты.

«Моя команда поехала сдавать кровь. Очень много людей отозвалось по ранее указанным адресам. Важно: основные центры переполнены. Поэтому волонтеры просят приезжать по дополнительным адресам или в будние дни». — рассказала Жасмин о том, как и где лучше всего сдавать кровь.

Музыкант T-Killah и его помощники также сдали кровь для пострадавших, информирует издание womanhit.

«Потрясены трагедией в „Крокусе“, помогаем чем можем. С утра сдали кровь с ребятами из команды», — написал артист в микроблоге.

23-го марта свыше 4 тысяч человек сдали в кровь в Москве для пострадавших в результате теракта в столичном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба московского департамента здравоохранения в официальном Telegram-канале.