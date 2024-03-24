Лидер группы «Пикник» обратился к россиянам

Эдмунд Шклярский, лидер группы «Пикник» обратился к семьям погибших и пострадавших в теракте со словами поддержки.

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Музыкант записал видеообращение, в котором выразил искренние соболезнования. Шклярский назвал случившееся в «Крокус Сити Холле» страшной и бессмысленной трагедией, пишет «Московский Комсомолец».

«Нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить. Мы приносим соболезнования всем родственникам», — сказал артист.

В официальном заявлении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», музыканты подчеркнули, что разделяют боль и ужас, испытываемые всеми, кто оказался затронут этим чудовищным актом насилия.