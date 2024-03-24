Кейт Миддлтон отреагировала на поддержку жителей Великобритании

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон тронута поддержкой людей, которые написали ей теплые пожелания после новостей о болезни. Принц Уильям также поблагодарил общественность за приятные послания их семье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News, который привел заявление Кенсингтонского дворца.

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что в результате операции у нее нашли рак, теперь ей предстоит пройти курс химиотерапии.

«Принц и принцесса очень тронуты добрыми сообщениями, поступающими от людей из Великобритании, стран Содружества и со всего мира в ответ на послание Ее Королевского Высочества», — передает слова представителя Кенсингтонского дворца телеканал Sky News.

Кенсингтонский дворец 17 января уведомил общественность, что Кейт Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. В тексте не назывались причины оперативного вмешательство, так как принцесса Уэльская пожелала оставить медицинскую информацию о состоянии своего здоровья конфиденциальной.

Король Великобритании Карл III при этом заявил, что гордится мужественным выступлением принцессы Кейт Миддлтон и пообещал «продолжать оказывать поддержку и любовь всей семье в это трудное время».