Музыканты «Пикника» возложили цветы к стихийному мемориалу у «Крокуса»

Музыканты рок-группы «Пикник» возложили цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

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Днем 24 марта лидер музыкального коллектива Эдмунд Шклярский обратился к семьям пострадавших при теракте. Он принес соболезнования родственникам.

Ранее представители посольств разных стран сообщили, что граждане приносят цветы, игрушки и свечи к зданиям диппредставительств после теракта в «Крокус Сити Холле». Сразу же после появления первой информации о террористическом акте на официальные страницы министерства в социальных сетях начали поступать десятки тысяч соболезнований.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу.