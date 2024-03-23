Блогершу Анастасию Ивлееву заметили рядом с «Крокусом Сити Холлом». Она возложила цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта. Такое видео опубликовал telegram-канал «Москва 24».

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«Настю Ивлееву заметили у мемориала рядом с „Крокусом“. Блогер возложила цветы в память о погибших во время теракта», — говорится в сообщении.

Сама блогерша в своем telegram-канале написала, что находиться на месте трагедии страшно. «Страшно стоять здесь, страшно представить, что испытали люди, страшно думать о том, сколько погибших, раненых… Молюсь и скорблю вместе с вами», — сказано в тексте.

Ивлеева попала под общественное давление после организации «голой вечеринки» в Москве. Общественные деятели возмутились откровенными фотографиями с мероприятия, где дресс-код предполагал минимум одежды. Адвокаты считают, что блогерша не заслуживает такого общественного порицания.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. Подозреваемые задержаны. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. По всей стране отменяются массовые мероприятия.