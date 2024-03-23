Пригожин высказался в защиту охранников «Крокуса»

Иосиф Пригожин считает, что охрана «Крокус Сити Холла» действовала в рамках своих возможностей. У секьюрити не было огнестрельного оружия.

«В концертных залах не работают представители спецслужб. Зашли вооруженные автоматами террористы и начали расстреливать всех, начиная с охраны. Даже если бы у охраны „Крокуса“ были автоматы и пистолеты, это бы не помогло. Они же не готовы были к подобным вещам. Они же не могут стоять все время с открытым курком. Зрители тогда перестанут ходить вообще куда-либо — это же культурное мероприятие», — сказал музыкальный продюсер.

Пригожин считает, что силы были абсолютно не равны. Охранников не готовили к боевым действиям. А что касается проверки посетителей, она всегда проводилась очень тщательно, пишет «Московский Комсомолец».

«Охраны всегда было очень много. Последние разы у нас брали паспорта и заставляли все из сумок доставать, показывать содержимое. Очень тщательная проверка. Ее проходили все без исключения артисты», — отметил супруг Валерии.

Продюсер Иосиф Пригожин в субботу, 23 марта, выразил соболезнования семьям погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.