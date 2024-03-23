Mia Boyka удивила публику

Mia Boyka стала участником церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo в Большом театре. Певица вышла на сцену в открытом платье, не скрывающем следы от постановки медицинских банок, - сообщает 5 Канал.

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«Следы не помешали надеть мне то платье, которое было куплено заранее и запланировано», — отметила она.

Mia Boyka осталась недовольна своим выступлением. Звезда волновалась из-за присутствия в зале высокопоставленных лиц. Mia Boyka была в Большом театре впервые в жизни. Она призналась, что чувствовала себя неуютно, так как «не привыкла к такому масштабу».

«Я ужасно выступила. Меня конечно поддерживали, но выступить я могла и лучше. У меня впервые за 4 года так сильно дрожал голос. Понятно меня потом все похвалили, но мне кажется это больше было для поддержки сделано», — отметила певица.

MIA BOYKA неоднократно подвергалась критике. Например, за слишком простые, тексты. Ее также сравнивали с другой блогершей Клавой Кокой, называя» упрощенной копией «Клавы.