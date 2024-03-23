Победитель шоу «Голос» спас мать из давки во время теракта в «Крокусе»

Победитель шоу «Голос» Рутгер Гарехт спас свою маму из давки, которая началась после появления террористов на концерте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила его сестра на странице Вконтакте.

© Телеграм-канал «Rutger_Gareht»

Юлия Гарехт рассказала, что ее брат и мать были в фойе, когда началась стрельба. Несмотря на опасность, семье удалось сбежать благодаря решительности Рутгера.

«Услышали сначала какой-то непонятных грохот, потом увидели, как побежали люди. Звуки стрельбы становились все ближе и ближе. Они побежали искать служебный выход. Нашли, но дверь была заперта. Звуки выстрелов становились еще ближе. Как только работник «Крокуса» открыл дверь ключом, все ринулись в проход. Рутгер был почти у выхода, а мамы нигде нет. Он пригляделся и увидел, что маму зажала толпа и она не могла двинуться. Тогда он кинулся к ней, расталкивая людей. Мама была среди больших высоких мужчин, которые сдавили ее... Он схватил ее за руку и потащил к выходу. Они побежали по коридорам искать выход на улицу. Им удалось спастись», — написала она.

В комментариях поклонники поддержали Юлию Гарехт, добавив, что счастливы, что их семье удалось сбежать из здания.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные. Воскресенье, 24 марта, объявлено днем траура.

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