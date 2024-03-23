Моргенштерн* готов отправить деньги пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) записал видео, в котором рассказал о готовности помочь всем пострадавшим и их семьям в теракте в «Крокус Сити Холле». Об решении он заявил в Telegram-канале.

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«Мы готовы помочь вам и закрыть ваши расходы на мед. помощь, врачей, операции, и тд. Пишите к нам в бот и детально описывайте ситуацию с пруфами. Просьба не загружать бот попрошайством, не мешайте. Если вы потеряли родного человека или кормильца семьи — мы так же готовы помочь в ближайшее время, но в приоритете пострадавшие — те, кому нужна помощь прямо сейчас. Все, кто хочет присоединиться к нашей акции и помочь прикрепляем реквизиты», — написал Моргенштерн.

Он также опубликовал видео, в котором эмоционально высказался о трагедии. Рэпер призвал не писать ему о своих незакрытых кредитах, а подумать о пострадавших.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее Мизулина заявила, что Моргенштерн может вернуться в Россию.