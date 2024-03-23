Группа «Пикник» выразила соболезнования родным и близким погибших в теракте

В официальном сообществе группы «Пикник» ВКонтакте опубликовано соболезнование родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле».

«Вся команда Пикника выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами», - написали музыканты.

В комментариях поклонники группы также соболезнуют погибшим и выражают поддержку пострадавшим и самому коллективу «Пикника».

«Дорогой «Пикник», ребята, держитесь! Мы с вами и вашими песнями! Вы НУЖНЫ!!!! Как жаль. Соболезнования всем, кто оказался в Крокусе в этот вечер ... Как жаль ... Как жаль, что все так...», «Ребята, мы там были! То, что мы выбрались, - это чудо! Царствия небесного всем погибшим! Соболезную родным! Всем, кто выжил в этом аду, я от всей души и всего сердца желаю здоровья, любви и счастья! Храни вас Господь!!!»

23 марта в "Крокус Сити Холле" должен был пройти второй большой концерт «Пикника». Все билеты на оба мероприятия были проданы.