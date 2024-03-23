Рудковская прокомментировала теракт в «Крокусе»

Перед началом концерта группы «Пикник» в зале «Крокус Сити холл» случилось страшное. Террористы, вооруженные автоматами, открыли огонь по находившимся внутри людям.

Яна Рудковская организовала в прошлом месяце в «Крокусе» два концерта Димы Билана, которые прошли при полном аншлаге, пишут 7days.ru. Продюсер сообщила, что более 12 лет работает с командой этого концертного зала и знает площадку «наизусть».

Она сказала, что за порядком на концертах ее подопечного следили более 200 охранников.

«Я 12 лет провожу там концерты и знаю эту площадку наизусть… У нас каждый концерт 200 человек было охраны от «Крокуса». Не понимаю, как такое могло произойти... слезы и боль», — констатировала Рудковская.

«Крокус Сити Холл» (Crocus City Hall) — концертный зал в Красногорске на территории делового центра «Крокус» у станции «Мякинино». Принадлежит Crocus Group бизнесмена Агаларова.

Пропавший член команды «Пикника» по-прежнему не выходит на связь

Был построен по проекту Crocus Group и при техническом сопровождении Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций им. В. А. Кучеренко. В здании семь этажей, общая полезная площадь — более 38 тыс. кв. м.