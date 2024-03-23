Стало известно о состоянии звезды «Интернов» Зазули

Николай Зазуля, хорошо известный российской публике по сериалам «Интерны», «След» и многим другим, уже год борется с тяжелой болезнью. У него обнаружили саркому Капоши (злокачественные образования кожи). С каждым днем его состояние ухудшается. Сейчас Николай живет в Смоленской области на пенсию по инвалидности, которая составляет 15 тысяч рублей.

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«Пятен стало только больше. С августа по январь я пытался избавиться от пневмонии, но болевые ощущения в легких до сих пор остались. Возможно, это и не пневмония, а саркома в легких, она ведь не только кожу поражает, но и органы. Нужно было съездить в Москву на КТ, а это стоит от 60 до 80 тысяч или долгое ожидание очереди», — признался 55-летний Зазуля.

Тем не менее артист не сдается. Он пробовал открыть сбор помощи на лечение, но особых результатов не было. Сейчас он старается держаться и строго выполнять назначения докторов, пишет СтарХит.

«Врачи после каждых анализов говорят: «Будем лечить! Будем лечить». Я сам уже в Интернете почитал все о саркоме, не нашел ни одной истории о том, чтобы кто-то вылечился. Но всегда можно быть первым, я морально не сдаюсь. Моя главная мечта сейчас услышать эту фразу: «Николай, у вас ремиссия!» — объяснил Зазуля.

На счету Николая Зазули больше 50 ролей. Он снимался в сериалах «След», «Братаны 3», «Следаки», «Интерны», «Воронины». В 2019 году он появился в сериале «Полярный» и «Скажи что-нибудь хорошее».