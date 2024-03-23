Пропавший член команды «Пикника» по-прежнему не выходит на связь

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в подмосковном ТЦ произошел теракт. Боевики открыли огонь по людям, пришедшим на выступление. Один из членов команды музыкального коллектива не выходит на связь после эвакуации из «Крокус Сити Холл».

Сегодня, 23 марта, информации о пропавшем при теракте в «Крокусе» участнике группы «Пикник» до сих пор нет, сообщил ТАСС концертный директор группы Юрий Чернышевский.

«Пикник» — советская и российская рок-группа, основанная в в 1978 году студентами Ленинградского политехнического университета. Началом профессиональной деятельности группы можно считать 1981 год, когда лидером коллектива стал Эдмунд Шклярский. В 1981-м «Пикник» выпустил дебютный альбом «Дым». В 1982 году группа начала выступать в Ленинградском рок-клубе. И уже через год коллектив стал лауреатом I фестиваля Ленинградского рок-клуба, и о нем узнала вся страна.

Названы артисты, отменившие выступления после теракта в «Крокусе»

Как следовало из афиши концерта, все билеты были раскуплены. Известно, что в зале могли находиться 6200 человек.