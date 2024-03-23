Режиссер концерта «Пикник» раскрыл, как спасся во время теракта в «Крокусе»

Террористы в «Крокус Сити Холле» были вооружены не только автоматами, но и огнеметами, заявил Telegram-каналу Mash режиссер группы «Пикник», находившийся в момент атаки в концертном зале. По его словам, сам он успел скрыться.

Я добежал до первого ряда, и они начали прям активно стрелять. Люди по бокам пригнулись, услышали очередь и легли на пол. И все равно потихонечку пытались пройти в закулисье, чтобы покинуть основное помещение. Я за креслом лежал, смотрел, что происходит, эти ребята стреляли. Один огнеметом каким-то начал поджигать кресла, — рассказал мужчина.

Сергей Светлаков чудом выжил при теракте в «Крокус Сити Холле»

Ранее российский телеведущий Оскар Кучера в своем Telegram-канале сообщил, что забрал супругу из «Крокус Сити Холла» за 15 минут до начала стрельбы. Женщина пыталась поймать машину на дороге, но никто не остановился. Кучера подчеркнул, что ему было страшно за жену, и он даже ощущал, что сам готов взяться за оружие, чтобы ее защитить.

Юморист Сергей Светлаков также находился в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время стрельбы. В своем Telegram-канале он выразил соболезнования пострадавшим в результате теракта и назвал происходящее «ужасом».