$92.61+0.66100.22-0.15
Войти в почту

Shaman готов оплатить похороны погибших и лечение пострадавших при теракте

Певец Shaman заявил, что готов оплатить похороны погибших и лечение пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле".

Shaman предложил оплатить похороны погибших и лечение пострадавших при теракте
© РИА Новости
«Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии», — заявил певец.

Ранее "Свободная Пресса" писала, что шоумен, телеведущий Сергей Светлаков был на концерте в «Крокус Сити Холле» 22 марта, когда там произошел теракт.

«Мы живы… Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал… Это был ужас», — написал он в Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Сергей Светлаков
Пожар в Красногорске
1