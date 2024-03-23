Shaman предложил оплатить похороны погибших и лечение пострадавших при теракте

Певец Shaman заявил, что готов оплатить похороны погибших и лечение пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле".

«Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии», — заявил певец.

Ранее "Свободная Пресса" писала, что шоумен, телеведущий Сергей Светлаков был на концерте в «Крокус Сити Холле» 22 марта, когда там произошел теракт.