Бузова расплакалась после встречи с бывшим возлюбленным Давой

Блогер Давид Манукян (Дава) довел бывшую возлюбленную Ольгу Бузову до слез на шоу «Сокровища императора». Новый выпуск передачи выйдет в воскресенье, 24 марта, на телеканале ТНТ.

© Youtube / Надежда Стрелец

В новом эпизоде участникам предстоит преодолеть непростой маршрут. Тот, кто придет последним, будет вынужден покинуть проект. Драма между Давой и Бузовой развернулась в финале серии. Телеведущая сильно переживала за своего экс-бойфренда и за то, что он может выбыть из гонки. Увидев его, она не смогла сдержать слез.

— Ты знаешь, что это была эффектная встреча, спустя два года. Спасибо, что приехал в Китай. Я тебя очень ждала!, — сказала певица.

После этого Бузова покинула площадку, передает aif.ru.

Личная жизнь Давида Манукяна активно обсуждается в Сети. В своем интервью рэпер признался, что сейчас он находится в счастливых отношениях. Тогда имя девушки он называть не стал. Позже выяснилось, что его возлюбленная — певица Мари Краймбрери.

В начале 2021 года Дава расстался с певицей Ольгой Бузовой. Звезды избегали друг друга после разрыва несколько лет. Однако в декабре начали распространяться слухи о том, что блогер неожиданно стал ставить лайки телеведущей.