Никита Кологривый пожаловался на условия в изоляторе

Актер Никита Кологривый пожаловался на условия в новосибирском изоляторе. Видео с артистом опубликовано на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области во «ВКонтакте».

По словам Кологривого, условия в спецприемнике «не очень приятные». Кроме того, он считает наказание в семь суток в изоляторе слишком жестоким.

В суде идет рассмотрение протеста и.о. прокурора Центрального района на постановление Центрального районного суда г. Новосибирска от 21 марта 2024 года в отношении Кологривого по делу об административном правонарушении за нарушение общественного порядка.

В ночь на 19 марта в одном из заведений Новосибирска актер, как следует из записей камер видеонаблюдения, напал на сотрудников и приставал к хостес. По словам девушки, он укусил ее за ногу и начал заламывать ей руки.