Ольга Орлова подарила Бородиной сумку за миллион рублей

Телеведущая Ольга Орлова подарила Ксении Бородиной сумку за миллион рублей. Снимками Бородина поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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В качестве презента экс-ведущая «Дома 2» получила от бывшей коллеги и подруги бордовую сумку Chanel. Стоимость подобных изделий начинается на официальных сайтах от одного миллиона рублей. Процесс распаковки сумки Ксения Бородина показала в блоге, также продемонстрировав удачные образы с ней.

В начале марта Ольгу Орлову и Ксению Бородину осудили за шубы. А до этого Ксения Собчак похвасталась часами за 13 миллионов рублей. На запястье Собчак были надеты часы модели Nautilus элитного швейцарского бренда Patek Philippe.

В конце августа Ксения Собчак похвасталась поклонникам новой сумкой за миллионы рублей. Телеведущая сняла распаковку своей покупки на камеру. Она показала изделие модели Birkin в нежно-розовом цвете из кожи с одинарной ручкой, плечевым ремнем и фурнитурой. Стоимость сумки Собчак не озвучила.