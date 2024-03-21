Муж Лерчек подарил ей подарок за 3 млн рублей на фоне слухов о разводе

Бизнесмен Артем Чекалин преподнес подарок жене Лерчек на день рождения их у младшего сына блогеров Льва, которому исполнилось два года. Снимками презента она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Лерчек получила в подарок часы от швейцарского бренда, стоимость которых составляет 3 миллиона рублей. Блогерша сняла процесс распаковки на камеру и опубликовала в личном блоге, несмотря на слухи о разводе с мужем.

Лерчек впервые прокомментировала новость о разводе

В марте 2023 года Лерчек стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». В конце февраля блогерша намекнула на то, что из-за судов переживает сложный период в браке с мужем Артемом.

А в конце марта Лерчек впервые высказалась о разводе с мужем.